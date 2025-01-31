Başakşehir'e Taze Kan: Ebosele ile İmzalar Atıldı
RAMS Başakşehir, Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetmişti.
RAMS Başakşehir, İrlandalı kanat oyuncusu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ebosele ile 3,5 senelik anlaşma sağlandığı bildirildi.
İtalya ekibi Udinese'den sezon başında İngiltere Championship takımı Watford'a bonservisi kiralanan Festy Ebosele, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydetti.
Kaynak: AA