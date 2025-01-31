Trabzonspor Kayseri'ye Gitti

Yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti. Maç öncesi bordo-mavili ekipte 7 eksik bulunuyor.

Trabzonspor Kayseri'ye Gitti

Süper Lig'in 22’nci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Kayseri’ye gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Kayseri’ye gitti.

KADRODA 7 EKSİK VAR

Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Kayserispor maç kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Borna Barisic, Salih Malkoçoğlu, John Lunstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Tony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Danylo Sikan"

Bordo-mavililerde, kaleci sakatlıkları bulunan kaleci Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi, Arif Boşluk ile kadro dışı kalan Denswil ile Umut Bozok Kayserispor maç kafilesinde yer almadı.

Kaynak: DHA

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