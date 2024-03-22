Başakşehir'de forma giymişti: Tecavüz suçundan yargılanan Robinho tutuklandı

Bir dönem ülkemizde Başakşehir forması da giyen eski dünyaca ünlü futbolcu Brezilyalı Robinho, tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

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Başakşehir'de forma giymişti: Tecavüz suçundan yargılanan Robinho tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'de de forma giymiş, Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Robinho hakkında karar verildi.

İtalya'nın Milano kentinde bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası alan Robinho'nun, cezasını ülkesi Brezliya'da çekmesi gerektiğine karar verildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bu kararın belgesinin Santos Federal Mahkemesi'ne ulaştığı ve Robinho için tutuklama emrinin çıkartıldığı belirtildi.

Bir dönem Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, tutuklanarak Santos'taki Federal Polis Merkezi'ne götürüldü.

40 yaşındaki oyuncunun avukatlarının, Robinho'nun temyiz davasına kadar tutuksuz yargılanması için itiraz ettiği ancak bu talebin reddedildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, Milan'da bir kadına diskoda tecavüz ettiği suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Manchester City, Milan futbolcusu olan Robinho, Başakşehir ve Sivasspor'da da oynamıştı. Robinho, Milan'da bir diskoda kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi.

22 Ocak 2013 yılında gerçekleşen olayda Robinho'nun Arnavut kökenli bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyordu.

9 yıllık hüküme rağmen İtalyan Adalet Sistemi'nde cezayı düşürmek için itiraz hakkı bulunuyor. Bu sebepten dolayı Brezilyalı futbolcuya verilen hüküm, itiraz süreçleri tamamlanana dek uygulanmayacak.

33 yaşındaki futbolcu şu anda ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Robinho Tecavüz Başakşehir Brezilya
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