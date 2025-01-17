Başakşehir ve Rizespor Kozlarını Yarın Paylaşacak

RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir'de cezası biten Berat Özdemir, Miguel Crespo ve Ousseynou Ba sahada olabilecek.

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Başakşehir ve Rizespor Kozlarını Yarın Paylaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ligde oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, topladığı 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

İlhan Palut önderliğinde 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise 24 puanla sıralamada 9. basamakta yer alıyor.

Başakşehir'de cezası biten Berat Özdemir, Miguel Crespo ve Ousseynou Ba, karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.

Yeni transfer Yusuf Sarı da teknik direktör Atan'ın şans vermesi durumunda turuncu-lacivertli formayı ilk kez giyecek.

KADROLARDAKİ EKSİKLER

RAMS Başakşehir'in golcü ismi Krzysztof Piatek, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Serdar Gürler ve yeni transfer Christopher Operi'nin durumu ise maçtan önce yapılacak kontrollerde netlik kazanacak.

Kaynak: AA

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