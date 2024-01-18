Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev ile ilgili kararını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür" denildi.

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

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