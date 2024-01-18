Trabzonspor-Galatasaray maçı için deplasman tribünü kararı!
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması için deplasman tribünü kararı açıklandı. Karara göre 2032 Galatasaray taraftarı karşılaşmayı izleyecek.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınacağı duyuruldu.
Papara Park’ta oynanacak müsabakada, sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.
Karara göre, misafir takım tribününde 2032 Galatasaray taraftarı karşılaşmayı izleyebilecek.
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