Trabzonspor-Galatasaray maçı için deplasman tribünü kararı!

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması için deplasman tribünü kararı açıklandı. Karara göre 2032 Galatasaray taraftarı karşılaşmayı izleyecek.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı için deplasman tribünü kararı!

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınacağı duyuruldu.

Papara Park’ta oynanacak müsabakada, sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Karara göre, misafir takım tribününde 2032 Galatasaray taraftarı karşılaşmayı izleyebilecek.

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