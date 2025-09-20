Aziz Yıldırım'ın Dediği Oldu: Fenerbahçe Kongresinde 11, 12 ve 13. Maddelere Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de genel kurul heyecanı yaşanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın ‘veto’ çağrısında bulunduğu 11, 12 ve 13. Maddeler oy çokluğu ile reddedildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yönetimin, taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda yetki istediği gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmişti.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Kongre öncesi bir açıklama yayımlayan Aziz Yıldırım, söz konusu maddelerin veto edilmesini istemişti.

Yıldırım açıklamasında, "Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.” İfadelerini kullanmıştı.

