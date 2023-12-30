Aydın'da 73 yıllık stada veda: Yıkım süreci başladı!

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım süreci başladı.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılan statta, koltukların sökülmesi işlemiyle yıkım süreci başlarken, salı günü de iş makinaları ile duvarların yıkılmasının planlandığı öğrenildi.

YENİ PROJE BAKANLIĞA SUNULDU

Öte yandan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu.

YENİ STADIN NEREYE YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu’nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı Bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.

AYDIN ADNAN MENDERES STADI

Önceleri Aydın Şehir Stadyumu olarak adlandırılan stadyuma 1980 Ağustos'unda, Türkiye başbakanlarından Adnan Menderes'in adı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem