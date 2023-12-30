Aydın'da 73 yıllık stada veda: Yıkım süreci başladı!

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım süreci başladı.

Son Güncelleme:
Aydın'da 73 yıllık stada veda: Yıkım süreci başladı!

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım süreci başladı.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılan statta, koltukların sökülmesi işlemiyle yıkım süreci başlarken, salı günü de iş makinaları ile duvarların yıkılmasının planlandığı öğrenildi.

YENİ PROJE BAKANLIĞA SUNULDU

Öte yandan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu.

Aydın'da 73 yıllık stada veda: Yıkım süreci başladı! - Resim : 1

YENİ STADIN NEREYE YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor’un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu’nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı Bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.

AYDIN ADNAN MENDERES STADI

Önceleri Aydın Şehir Stadyumu olarak adlandırılan stadyuma 1980 Ağustos'unda, Türkiye başbakanlarından Adnan Menderes'in adı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler müjdesi Real Madrid'de Arda Güler müjdesi
Beşiktaş yıldız ismin sözleşmesini feshetti Beşiktaş yıldız ismin sözleşmesini feshetti
Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla
Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin
ÇOK OKUNANLAR
Takımlar Türkiye'ye dönmüştü: Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü? Takımlar Türkiye'ye dönmüştü: Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü?
iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın
Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama
Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları