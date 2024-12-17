Atalanta'nın Yıldızı Lookman 'Afrika'nın En İyisi' Seçildi

Atalanta'nın yıldız forveti Lookman 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. Kıtada yılın en iyi kadın futbolcusu ise Barbra Banda oldu.

Atalanta'nın Yıldızı Lookman 'Afrika'nın En İyisi' Seçildi

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında top koşturan 27 yaşındaki Ademola Lookman yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Atalanta'nın Yıldızı Lookman 'Afrika'nın En İyisi' Seçildi - Resim : 1

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

Atalanta'nın Yıldızı Lookman 'Afrika'nın En İyisi' Seçildi - Resim : 2

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.

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Kaynak: AA

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