Trabzonspor Maç Sonu Karıştı: Araya Diğer Oyuncular Girdi

Trabzonspor’un deplasmanda Galatasaray’a 4-3’lük skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, son düdüğün çalmasının ardından birbiriyle tartıştı.

Karşılaşmanın son bölümüne 3-3’lük beraberlikle girişirken, sarı-kırmızılılar uzatmalarda bulduğu golle şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı korudu.

Maçın ardından Trabzonsporlu Uğurcan ve Mendy arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya diğer bordo-mavili oyuncuların araya girmesiyle noktalandı.

İki isim maçın ardından barıştıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi