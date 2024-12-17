Trabzonspor Maç Sonu Karıştı: Araya Diğer Oyuncular Girdi

Trabzonspor'un Galatasaray'a mağlup olduğu karşılaşmada, Uğurcan Çakır ve Batista Mendy arasında tartışma yaşandı.

Trabzonspor Maç Sonu Karıştı: Araya Diğer Oyuncular Girdi

Trabzonspor’un deplasmanda Galatasaray’a 4-3’lük skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, son düdüğün çalmasının ardından birbiriyle tartıştı.

Karşılaşmanın son bölümüne 3-3’lük beraberlikle girişirken, sarı-kırmızılılar uzatmalarda bulduğu golle şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı korudu.

Trabzonspor Maç Sonu Karıştı: Araya Diğer Oyuncular Girdi - Resim : 1

Maçın ardından Trabzonsporlu Uğurcan ve Mendy arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya diğer bordo-mavili oyuncuların araya girmesiyle noktalandı.

İki isim maçın ardından barıştıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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