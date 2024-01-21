Atakan Karahan, Avustralya Açık gençlerde 2. tura yükseldi

Gençm milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde 2. tura çıktı

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Atakan Karahan, Avustralya Açık gençlerde 2. tura yükseldi

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski ile karşılaştı.

Korttan 1 saat 9 dakika sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Atakan, 2. turda 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus'nun rakibi oldu.

Kaynak: AA

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Tenis Avusturalya Açık
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