Arda Güler'den sevindiren haber!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Arda Güler'den sevindiren haber!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bügün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, fitness çalışmasıyla başladı. Topla taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamladı.

ARDA GÜLER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan David Alaba da antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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