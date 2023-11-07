Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Braga'ya karşı oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Arda Güler, Raya Vallecano maçının ardından takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı maçın kadrosuna da alındı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga'yı keni sahasında ağırlayacak Real Madrid'in kadrosuna girdi.

Real Madrid-Braga maçı yarın TSİ 23.00'da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçında ilk kez maç kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesini uzattı Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'den yeni transfer Fenerbahçe'den yeni transfer
Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi
Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı... Böyle göç istilası görülmedi! Sokaklar o ülkede Türklerle doldu taştı...
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak! 73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı