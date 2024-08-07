Arda Güler için Dudak Uçuklatan Teklif

Real Madrid'de forma giyen A Milli Futbolcumuz Arda Güler için Premier Lig devi Manchester United kolları sıvadı. Kırmızı Şeytanlar, Arda Güler için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

Arda Güler için Dudak Uçuklatan Teklif

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre o kulüp, 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan 19 yaşındaki Arda Güler'e adeta teklif yağıyor. Konuya dair flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu. Defensacentral'da yer alan habere göre; Premier Lig devi Manchester United, 2025'in yaz aylarında Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Manchester United'ın, Arda Güler transferi için 100 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi. İngiliz temsilcisinin, Arda Güler için acımasız bir teklif yapmayı planladığı bildirildi.

REAL MADRİD ARDA'YI BIRAKMIYOR

Manchester United'ın bu planının birkaç aracı vasıtasıyla Real Madrid'e ulaştığı yazıldı. Ancak Madrid tarafının Arda'ya uzun yıllar güvenmeye devam etmek istediği vurgulandı.

ARDA'NIN DA TERCİHİ REAL'DEN YANA

Real Madrid'in, Arda için gelecek teklifleri umursamadığı ve takım projesi için Arda'nın kilit bir parça olduğu ifade edildi. Arda Güler'in ise şu anda hayalini kurduğu Real Madrid'de başarılı olmayı düşündüğü aktarıldı.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu İddialarına Tepki Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu İddialarına Tepki
Paris 2024'te Altın Madalya Palmer'ın! Paris 2024'te Altın Madalya Palmer'ın!
Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem