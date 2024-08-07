Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu İddialarına Tepki

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Kupa maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ortaya atılan "küfür" iddialarına tepki gösterdi.

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Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu İddialarına Tepki

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de oynayacakları Hatayspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli kaleci takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Muslera "Seninle birlikte kaptanlardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı yazıldı." sorusuna net yanıt verdi.

'FUTBOLDA HEP BÖYLE HABERLER YAPILIYOR'

Muslera açıklamasında; "Bunu yazan gazeteci soyunma odasında mıymış? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor." ifadelerini kullandı.

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Fernando Muslera Galatasaray
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