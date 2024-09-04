Arda Güler Fırtınası Sürüyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler’in karşısına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürürken, dünkü antrenmanda Arda Güler fırtınası esti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetiminde yapılırken, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler de milli takımın kampına katıldı. Dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Arda, katıldığı ilk antrenmanda izleyenleri adeta büyüledi.

Arda Güler’in performansı Montella’nın da gözünden kaçmadı.