Antalyaspor, kaleci Helton Leite'yı kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Helton Brant Aleixo Leite ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Antalyaspor, kaleci Helton Leite'yı kadrosuna kattı!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı futbolcu Leite'nin imza töreninde yönetim kurulu üyesi Levent Ördek hazır bulundu.

Ördek, buradaki konuşmasında, ara transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını belirtti.

"1,5 YIL BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadrolarına dahil ederek takımı güçlendirdiklerini kaydeden Ördek, "Helton, 1,5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. 

LEİTE: BURAYA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM

Kaleci Leite, Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ligin geri kalan kısmında takıma faydalı olabilmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan Leite, "Bir an evvel sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şehir olarak zaten Antalya'yı biliyordum. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla hem şehir hem de takım hakkında yeteri kadar bilgiye sahibiyim. Buraya gerçekten başarılı olmak için geldim, umarım öyle olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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