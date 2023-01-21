Juventus'a tarihi ceza: 15 puanı silindi!

İtalya Serie A'da yıllarca unutulmayacak bir karar alındı. Federasyon, mali yolsuzluk nedeniyle Juventus'un 15 puanını sildi.

Juventus, aldığı puan silme cezasıyla birlikte Serie A'da 11. sıraya gerileyecek.

Aynı zamanda kulübün yönetiminde yer almış olan Paratici'ye 2.5 yıl, Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Nedved'e 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.