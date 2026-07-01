Anlaşma Tamam, Ouattara Beşiktaş’a Geliyor

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Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara'yla tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, Ouattara’nın sağlık kontrolleri için bu gece saat 23.40’ta İstanbul’a geleceği duyuruldu. 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş’ın Slovakya kampına katılacak.

BEDELİ AÇIKLANDI

Transferin mali detaylarına göre Beşiktaş’ın Monaco’ya 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euroya kadar bonus ödemesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Ouattara, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi