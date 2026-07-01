Arda Turan'dan A Milli Takım İddiasına Net Yanıt
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım'ın başına geçeceği yönündeki iddiaya "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var" diyerek yanıt verdi.
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Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arda Turan, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
KAFA Sports YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Turan, A Milli Takım'ın başına geçeceği yönündeki söylentileri değerlendirdi.
"Milli Takım'a teknik direktör olarak gelecek misin?" sorusuna kısa ve net bir cevap veren Turan, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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