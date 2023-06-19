Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

2017 yılından beri Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman, takımdan ayrıldı. Anadolu Efes, Panathinaikos ile anlaşan Ergin Ataman'a veda etti.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

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