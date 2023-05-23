LeBron James'ten emeklilik sinyali

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini söyledi.

LeBron James'ten emeklilik sinyali

Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettiği Batı Konferansı final serisinin ardından basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki James, bir basın mensubunun "Sezon bitti. Emekliliği düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." cevabını verdi.

Son üç sezondur şampiyonluğa ulaşamayan Lakers'ın son maçında James, 40 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansına rağmen takımını galibiyete taşıyamamıştı.

Bu sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelen James, 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 4'er kez NBA Finalleri'nin ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen James, ABD Milli Takımı'yla iki kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Basketbol
Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor
Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi: Trabzonsporlu oyuncuya tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi
Spor Toto 1. Lig'in altını üstüne getirdi: Samsunspor'dan rekor üstüne rekor! Samsunspor'dan rekor üstüne rekor!
Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş' 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?