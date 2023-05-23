Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi: Trabzonsporlu oyuncuya tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti

Fenerbahçe, Samet Akaydin’in rakibine tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi: Trabzonsporlu oyuncuya tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti

Fenerbahçe, Samet Akaydin’in rakibine tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “futbolcunun kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen skandal bir karara imza atıldığı” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"GERÇEK OLMAYAN BİR GÜNDEM..."

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydin'i kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz." 

Kaynak: Gerçek Gündem

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