Amedspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: Servet Çetin Dönemi Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörü belli oldu. Amedspor teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Amedspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: Servet Çetin Dönemi Başladı

Amedspor kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Servet Çetin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Amedspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: Servet Çetin Dönemi Başladı - Resim : 1

Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandığı vurgulanarak, "Amedspor'umuza hoş geldin Servet Çetin! Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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