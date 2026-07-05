Altın Kemer El Değiştirdi: Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş Oldu

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Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında güreşseverler büyük heyecan yaşadı. Günün ilk yarı finalinde Erkan Taş, Seçkin Duman'ı mağlup ederek finale yükselirken, diğer eşleşmede Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş'ı eleyerek adını finale yazdırdı.

Finalde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, başpehlivan unvanını kazanarak altın kemeri kuşandı. Taş, Kırkpınar'daki ilk finalinde zafere ulaşarak kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

KIRKPINAR AĞASI DEĞİŞMEDİ

Öte yandan gelecek yılın Kırkpınar ağalığı ihalesini, 46 milyon 666 bin 666 liralık teklifiyle mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı. Üst üste üçüncü kez ağalık unvanını elde eden Özünlü'ye daimi altın kemeri takdim edildi. Ağalık ihalesinin ardından hakemlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı marşlar eşliğinde Sarayiçi Er Meydanı'nda dolaştırıldı. Tribünlerdeki güreşseverler de Türk bayrağını ayakta selamladı.

Kaynak: DHA