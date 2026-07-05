Kırkpınar'da Sürpriz Sonuç: Orhan Okulu ve Ali Gürbüz Elendi

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Orhan Okulu Feyzullah Aktürk ile, Ali Gürbüz Erkan Taş ile, Seçkim Duman Osman Kan ile, İsmail Taş da Serdar Yıldırım ile eşleşti.

ALİ GÜRBÜZ FIRSAT TEPTİ

Karşılaşmalar sonucunda bu yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz rakibi Erkan Taş’a yenildi. Puanlamada yenilen Gürbüz büyük üzüntü yaşadı. Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu da, rakibi Feyzullah Aktürk’e yenilerek, veda etti. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Seçkim Duman ve Erkan Taş yarı finale yükseldi.

Kaynak: DHA