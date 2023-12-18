Alperen Şengün'ün Rockets'ı, Antetokounmpo ve Lillard'ın Bucks'ına diş geçiremedi
12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ın 128-119 yenildi.
ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı ile karşılaştı.
Antetokounmpo'nun Bucks'ı Rockets'ı 128-119 yendi.
NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın "double-double" yaptığı mücadelede Rockets'ı yenen Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Bucks'ta Antetokounmpo 26 sayı, 17 ribaund ve 3 asist, Lillard 39 sayı, 5 ribaund ve 11 asistlik performans sergiledi.
Bu sezonki 10. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaund ve 6 asist, Alperen Şengün ise 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı.
Kaynak: AA
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