Alperen Şengün'ün Rockets'ı, Antetokounmpo ve Lillard'ın Bucks'ına diş geçiremedi

12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ın 128-119 yenildi.

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Alperen Şengün'ün Rockets'ı, Antetokounmpo ve Lillard'ın Bucks'ına diş geçiremedi

ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı ile karşılaştı.

Antetokounmpo'nun Bucks'ı Rockets'ı 128-119 yendi.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın "double-double" yaptığı mücadelede Rockets'ı yenen Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bucks'ta Antetokounmpo 26 sayı, 17 ribaund ve 3 asist, Lillard 39 sayı, 5 ribaund ve 11 asistlik performans sergiledi.

Bu sezonki 10. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaund ve 6 asist, Alperen Şengün ise 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Kaynak: AA

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