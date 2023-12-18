Spor gündeminde bugün neler var?

Spor gündeminde yer alan maçlar merak ediliyor. Bugün hangi futbol ve basketbol maçları oynanacak?

İşte 18 Aralık Pazartesi spor gündemi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 14.00'te, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu kurası 15.00'te ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eleme turu kurası 16.00'da İsviçre Nyon'da çekilecek.

Denizli'de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası saat 19.00'da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu Court Side Lounge’ta saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası, saat 15.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine Ankara'da saat 13.00'te Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.