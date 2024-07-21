Alperen Şengün'den Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler: Hayatımın Hatası Olacaktı

NBA'e gidiş serüveni hakkında konuşan milli basketbolcu Alperen Şengün, geçmişe dair bir itirafta bulundu. Şengün, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyerek, Fenerbahçe'ye gitmek hayatımın hatası olacaktı" ifadelerini kullandı.

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Alperen Şengün'den Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler: Hayatımın Hatası Olacaktı

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, ülkesini gururlandırıyor.

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Alperen, geçen sezon 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı. Şengün bu sezon ise maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistle oynadı. NBA'in sayılı oyuncuları arasında olan Şengün, NBA'ye geliş serüveni hakkında konuştu.

Fatih Altaylı'ya konuşan Şengün, ABD'ye gideceği zaman Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyerek, Fenerbahçe'ye gitmek hayatımın hatası olacaktı" dedi.

Şengün'ün açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ta önümde kimse olmayacağını görünce bu avantajı kullanmak için yediklerime ve antrenmanlarıma çok dikkat ettim. Antrenmanlarımı iki katına çıkardım. Benim yanımda McDonalds yerlerdi, ben yemezdim. Aşırı zayıfladım. Baya kilo verdim ve çok ağırlık idmanı da yapıyordum. Sonra baya fit oldum ve harika bir sezon geçirdim. Sezonun ortalarında NBA konuşmaları başladı. Hayal edemiyorsun tabii. Giresun’dan gelmişsin, Banvit’te oynamışsın… İnsanların yarısı gitmememi istiyordu, yarısı gidip orada kendimi geliştirmemi istiyordu. Beni ise hiçbir şey etkilemedi. O zamanlar Fenerbahçe transferleri vs. hep bunlar konuşuluyordu. Bu sosyal baskının altında kalmadan ‘gideceğim, ne olursa olsun gideceğim. Bir yıl oynamasam bile İngilizcemi ve vücudumu geliştiririm, gitmek istiyorum’ dedim.

'FENER‘E GİDİP 15 DAKİKA OYNAMAK İSTEMİYORDUM'

Bana Fenerbahçe‘den teklif geldi. Beşiktaş’a teklif yapılıyor fakat Türkiye’de sana da soruluyor. Ben istemiyorsam gitmiyorum. Bana Fenerbahçe yüksek bir teklif yapmıştı. O zamanlar aylık 30.000 liraya oynuyorduk. Fenerbahçe’nin teklifi gelince istemediğimi söyledim. Beni sezon ortasında istemişlerdi. Beşiktaş’ta üç yıllık kontratım vardı. O kontratta NBA çıkışı maddesi vardı. Ben NBA’e gitmek istersem para ödemiyorum, zaten NBA, aldığı takıma bir para ödüyor. Ben Fenerbahçe’ye gitseydim bana büyük bir para vereceklerdi. Bunun karşılığında ‘Alperen NBA’e giderse ben üç milyon para istiyorum’ diyeceklerdi. NBA de bunu bir yere kadar ödeyebiliyor. 800.000 dolar ödüyor, gerisini sen ödüyorsun. Bu benim hayatımın hatası olacaktı. Bunu biliyordum. O yüzden teklifleri kabul etmedim. Beşiktaş’ta 30 dakika oynuyordum, Fener‘e gidip 15 dakika oynamak istemiyordum. Beşiktaş’ta oynayıp, kendimi geliştirip sezon sonunda NBA’e gitmeyi istiyordum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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