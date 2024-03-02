Almanya'da Bayern Münih, büyük yara aldı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Freiburg karşısında büyük yara aldı. Ligde ikinci sırada yer alan Bayern Münih, puanını 54 yaparken, lider Bayer Leverkusen'in kazanması durumunda puan farkı 10'a yükselecek.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 24. hafta mücadelesinde Freiburg'a konuk oldu.
Karşılaşmanın sonunda Bayern Münih, Freiburg ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarına yenisini ekledi.
BAYER MÜNİH-FREİBURG KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Christian Günter ve 87. dakikada Lucas Höler atarken, Bayern Münih'in gollerini 35. dakikada Mathys Tel ve 75. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
BAYER MÜNİH LİGDE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Öte yandan ligde ikinci sırada yer alan Bayern Münih, bu sonuçla puanını 54 yaptı.
GÖZLER BAYER LEVERKUSEN-KÖLN MAÇINDA
Lider Bayer Leverkusen ise, yarın Köln deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde aradaki puan farkı 10'a yükselecek.
Almanya Bundesliga Ligi'nde puan durumu şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem