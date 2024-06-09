Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleşen tarihi seçimde, yaklaşık 27 bin delegenin oy kullandığı bildirildi. Kulüp tarihinin en yüksek katılımlı seçimi olarak kayıtlara geçen bu oylamada, Ali Koç, resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi.

Seçim sonuçları, Fenerbahçeliler tarafından coşkuyla karşılandı. Ali Koç'un başkanlığının devam etmesi, kulübün gelecek dönemdeki hedeflerine ulaşması adına önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç.

'ALİ KOÇ İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR'

Resmi olmayan sonuçlara göre, başkanlık yarışında Ali Koç'un gerisinde kalan alan Aziz Yıldırım, ilk kez açıklama yaptı.

Seçimden sonra ilk kez açıklama yapan Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM

Oyların çoğunluğunu alarak 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç, kürsüye çıktı. Konuşmasında herkese teşekkür eden Koç, sosyal medyada Fenerbahçe'yi 'çerez' haline getirmeyeceğiz diyerek herkese kucak açacaklarını belirtti.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

''Ali Koç, biz bu dostluğu sıkı sıkıya sahipleneceğiz ve size verdiğimiz şampiyonluk yolundaki taahhütler için yeni bir sayfa açacağız. Bu yolda samimi bir şekilde düşünen herkese 10 adım atacağız. Bize oy verilsin veya verilmesin, bu kutsal renkler altında herkesi birleştireceğiz.

İlk ricam, sosyal medyada Fenerbahçeli sporcularımızı "çerez" haline getirmememiz. Bunun yerine, bizi "belden aşağı" vuranlar için tüm sosyal medya gücümüzü kullanacağız. Eminim Riva tarafından bu sonuçlardan memnun olmayan birileri vardır, ancak yine de Fenerbahçe'nin menfaatlerini her zaman ön planda tutacağız.

Asıl olan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçelilerdir. Sesini yükseltenlere ve bize karşı güç gösterisi yapanlara karşı, bizi büyüten gök gürültüsü değil, yağmurlardır.

Yarın sabah ilk başlangıcımızı yapacağız. Şimdi, ben değil, biz Fenerbahçe için yaşayacağız. Fenerbahçe, iyi ki varsın.''

Kaynak: Gerçek Gündem