Ampute Futbol Milli Takımı'ndan tarihi başarı: Üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, büyük bir coşkuyla Türkiye'ye dönüyor.

Cenevre'den Türkiye'ye dönecek milli takımın teknik direktörü İsmail Temiz, uçuş önrcesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kazandıkları başarı nedeniyle "tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını" dile getiren Temiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımız, bakan yardımcılarımız, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve yardımcılarının büyük emekleri var. Her zaman her daim yanımızda olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'un da çok büyük destekleri ve emekleri var." dedi.

Manevi olarak ailelerinin de hiçbir zaman desteklerini esirgemediğini anlatan Temiz, "Bu kupa mazlumların yanında olan Türk milletine hediye olsun." dedi.

Türk halkının ampute futbolunu izlemeye devam etmesini isteyen Temiz, "Biz onları her zaman sevindirmeye devam edeceğiz ve kupalarla yüzlerini güldüreceğiz." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edeceğine dikkati çeken Temiz, "Biz başardık, siz de başarabilirsiniz. Desteğimiz hep sizinle, yüreğimiz hep sizinle." diye konuştu.

Takım kaptanı Rahmi Özcan da kendilerine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA