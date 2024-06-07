Alex de Souza'ya ayrılık şoku: Sosyal medyadan açıkladı

Geçen sezon devre arasında Benfica'dan Antalyaspor'a transfer olan Helton Leite, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz ekibine veda ettiğini duyurdu.

Alex de Souza'ya ayrılık şoku: Sosyal medyadan açıkladı

Geçen sezon devre arasında Benfica'dan Antalyaspor'a transfer olan Helton Leite, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz ekibine veda ettiğini duyurdu.

Antalyaspor’a kendisine verdiği fırsattan dolayı teşekkür eden Helton Leite, “Bu formayı giydiğim her dakikadan ve geçirdiğimiz sezonlardan gerçekten gurur duyuyorum.

Antalya'da bulduğum büyük futbol ailesinin taraftarlarım, takım arkadaşlarım, çalışanlarım ve yönetmenlerim desteğiyle hayatımın en mutlu anlarından birini yaşadım. Seni sonsuza kadar kalbimde saklayacağım, ve şimdi ayrılıyorum, mütevazi ve şükranla, en iyi dileklerimle hoşça kal diyorum.

Tanrı bu büyük kulübü kutsasın ve her geçen gün daha çok başarı versin” ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ'E GİTMİŞTİ

Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye’den ayrılan Helton Leite, Portekiz’e girmişti. Gelen teklifleri değerlendirme kararı alan deneyimli kalecinin sonrasında Antalyaspor’a veda ettiği öğrenildi.

ALEX NET KONUŞMAMIŞTI

Adam Buksa ve Dario Saric’in ayrılık kararı aldığı Antalyaspor’da durumu en çok merak edilen isim Helton Leite idi. İmza töreninde gazetecilerin “Helton Leite ile sözleşme uzatılacak mı?” yönündeki sorulara net cevap vermeyen Teknik Direktör Alex de Souza, “Helton Leite ile görüştüm. Dengeli bir kadro oluşturmak için çalışma yapacağız” yanıtıyla yetinmişti.

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