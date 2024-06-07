Brighton hoca arayışında: Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'i hedefine koydu!

Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına başladı. İngiliz kulüp, bu bağlamda dikkat çekici bir adaya yöneldi.

Brighton hoca arayışında: Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'i hedefine koydu!

Brighton, Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi. İngiliz kulübü, bu arayışlarda dikkatini Bundesliga 2'de St. Pauli'yi şampiyonluğa taşıyan 31 yaşındaki Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'e çevirdi.

NTV Spor'un derlediği habere göre, 31 yaşındaki teknik adam, Premier Lig kulübünün verilere dayalı analizleri sonucunda belirlediği adaylardan birisi.

Hürzeler, Almanya'dan İngiltere'ye transfer olursa Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olacak.

Fabian Hürzeler, bu sezon 2. Bundesliga'da St. Pauli'yi şampiyonluğa taşıdı.

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