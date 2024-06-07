Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde!

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde heyecanla devam eden Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, yarı finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 önde kapatan millilerimiz, ikinci yarıda da gol perdesini aralamayı ihmal etmedi ve 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu muhteşem galibiyetle finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı, yarın İspanya-İngiltere maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA