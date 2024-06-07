Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde!

Ampute Milli Futbol Takımı, yarı finalde Polonya'yı 5-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda final oynama hakkı kazandı.

Son Güncelleme:
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde!

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde heyecanla devam eden Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, yarı finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 önde kapatan millilerimiz, ikinci yarıda da gol perdesini aralamayı ihmal etmedi ve 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu muhteşem galibiyetle finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı, yarın İspanya-İngiltere maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Aziz Yıldırım'dan başkanlık yarışı öncesi Ali Koç'a çağrı Aziz Yıldırım'dan başkanlık yarışı öncesi Ali Koç'a çağrı
Brighton hoca arayışında: Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'i hedefine koydu! Brighton hoca arayışında: Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'i hedefine koydu!
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var