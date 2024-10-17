Alanya'da TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Başladı

Şampiyonanın daha önce 12 merkezde düzenlenen etaplarında birinci olan Manavgat Belediye Spor, 19 Mayıs Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Karasuspor, Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor, Espiyespor, Gümüldürspor, Adilcevaz Belediye Spor, Erzin Belediyesi Uluçınar Gençlik ve Spor takımlarının yer aldığı finallerin ilk maçları, Milli Egemenlik Plajı'nda yapıldı.

Ligin ilk gününde oynanan maçlarda Manavgat Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor'u 13-1, City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nü 16-1, Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor'u 5-3, Gümüldürspor da Adilcevaz Belediye Spor'u 3-2 mağlup etti.

Süper finallerde, 4 grupta tek devre lig usulü şeklinde 19 Ekim Cumartesi gününe kadar oynanacak maçların ardından 21 Ekim Pazartesi günü çeyrek final, 22 Ekim Salı günü ise yarı final karşılaşmaları yapılacak. 23 Ekim Çarşamba günü de final karşılaşması oynanacak.

Kaynak: AA