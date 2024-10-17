Bu Tartışma Çok Kızışır! Büyükekşi'den Hacıosmanoğlu'nun 'Yolsuzluk' İddialarına Yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda eski TFF yönetimini yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlamıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu "Genel kurula 5 milyon lira artıda mali tablo sundular. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık çıktı. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Konuyu mali direktöre sordum, 'İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Hemen görevine son verdik. Şimdi suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca top sponsorumuz Puma'nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor" demişti.

Eski yönetimin şampiyona bittikten sonra 4 milyon 681 bin euro misafir ağırlanmasına harcadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalan misafirler var dediler. Bunlar bir de çok lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş niye kalıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

'YANLIŞ BİLGİLENDİRME VAR'

Bu iddiaların ardından Radyospor'a konuşan Büyükekşi, "Yanlış bilgilendirme var. Önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama ile cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞIMA KARAR VERMEDİM'

Mehmet Büyükekşi görevi teslim ettikten sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmediğini belirterek, "Görevi bıraktıktan sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmedim. EURO 2024'te yapılan seyahat harcamaları, yönetim kurulu kararı ile alındı, ben tek başıma karar vermedim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Radyospor