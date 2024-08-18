Ahmet Çakar: 'Mourinho Dün Gece İntihar Etti'

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı. Ayrıca maç sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi.

Gergin geçen atmosferde Fenerbahçe çalıştırıcısı Jose Mourinho’nun kararları çokça tartışıldı. Özellikle çift forvet tercihi eleştirildi. Ünlü spor yazarı Ahmet Çakar, Mourinho’yu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Sabah’taki yazısında “Mourinho ağır şekilde tartışılmalıdır” diyen Çakar’ın ifadeleri şöyle:

“Mourinho dün gece intihar etti, hem de Fenerbahçe'yi yaktı. Kararlarıyla Mourinho'nun ne kadar iyi bir hoca olup olmayacağı tartışılacağı gibi ne kadar adam olduğu da tartışılabilir. Göztepe gibi mütevazi bir takıma karşı 2-0 önde kapattığın maçta puan kaybediyorsan, Mourinho ağır şekilde tartışılmalıdır. İlk yarıyı 2-0 önde kapatmışsın. Defansın yerleşim hatasından pis bir gol yemişsin. Sonrasındaki yarım saat kabir azabı başlamış. Son yarım saate bakın Göztepe akın akın geliyor, Fenerbahçe'nin oyundan düştüğü çok açık. Düşünebiliyor musunuz o dakikalarda En-Nesyri ve Tadic hâlâ sahadalar… Çıkar Tadic ve Dzeko'yu, al iki tane diri orta saha, hem direncin artsın hem de topu tutabil…"



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Kaynak: Gerçek Gündem