Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti

Adana Demirspor'da oynayan Maestro, devre arasında kardeşinin vefat ettiğinin haberini aldı. Maestro, acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadı ve maça devam etti.

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen, "takımı yalnız bırakmayacağım" dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."

Kaynak: AA-İHA