Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş'la karşılaşan Adana Demirspor ilk galibiyetini aldı. Maçın devre arasında Adana Demirspor forması giyen Maestro acı haberle sarsıldı. Kardeşinin öldüğü haberini alan Maestro yine de sahaya çıkarak mücadelesine devam etti.
Adana Demirspor'da oynayan Maestro, devre arasında kardeşinin vefat ettiğinin haberini aldı. Maestro, acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadı ve maça devam etti.
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen, "takımı yalnız bırakmayacağım" dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."
Kaynak: AA-İHA
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