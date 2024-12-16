Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş'la karşılaşan Adana Demirspor ilk galibiyetini aldı. Maçın devre arasında Adana Demirspor forması giyen Maestro acı haberle sarsıldı. Kardeşinin öldüğü haberini alan Maestro yine de sahaya çıkarak mücadelesine devam etti.

Son Güncelleme:
Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti

Adana Demirspor'da oynayan Maestro, devre arasında kardeşinin vefat ettiğinin haberini aldı. Maestro, acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadı ve maça devam etti.

Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti - Resim : 1

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen, "takımı yalnız bırakmayacağım" dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."

Maestro'ya Devre Arasında Acı Haber: Yine de Sahaya Çıkıp Mücadele Etti - Resim : 2

Beşiktaş, Kabusu Yaşadı: Adana Demirspor Ligdeki İlk Galibiyetini AldıBeşiktaş, Kabusu Yaşadı: Adana Demirspor Ligdeki İlk Galibiyetini AldıSpor

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Adana Demirspor Beşiktaş
Son Güncelleme:
Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor
Zorlu Mücadelede Altıncı Gol Geldi: Galatasaray 3-3 Trabzonspor RAMS Park'ta 6 Gollü Mücadele
Beşiktaş, Kabusu Yaşadı: Adana Demirspor Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı Adana Demirspor Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı
Limonun Suyunun Daha Çok Çıkmasını Sağlayan Tüyo! Şeflerin Gizli Sırrı Limonun Suyunun Daha Çok Çıkmasını Sağlayan Tüyo! Şeflerin Gizli Sırrı