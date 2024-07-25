Acun Ilıcalı Ferdi'ye Gelen Teklifleri Açıkladı: 30 Milyonun Üzerinde...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri açıkladı. Ilıcalı, "Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı Ferdi'ye Gelen Teklifleri Açıkladı: 30 Milyonun Üzerinde...

Fenerbahçe’nin yeni transferi En-Nesyri için düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Ferdi Kadıoğlu’na gelen teklifleri açıklarken söylediği sözler damga vurdu.

Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu’na ciddi teklifler olduğunu belirttiği açıklamasında, “Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var” dedi.

‘En çok’ Fenerbahçe’nin oyuncularına ilgi olduğunu söyleyen Ilıcalı, “O kadar çok transfer teklifi var ki istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?” ifadelerini kullanarak, Ferdi’ye gelen teklifleri şöyle açıkladı:

“Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncumuzu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor."

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