Fenerbahçe’den Dev İmza: 5 Yıllık Anlaşma Tamam

Fenerbahçe, Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın da katılımıyla Faslı golcü için bir imza töreni düzenleyecek.

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Fenerbahçe’den Dev İmza: 5 Yıllık Anlaşma Tamam

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu. Fenerbahçe, Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri’yi dün açıklamıştı. Sarı lacivertliler bir Nesyri’nin sözleşme detaylarını paylaştı.

Buna göre Nesyri’nin 5 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Nesyri ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, şu detayları paylaştı:

“Fenerbahçe’mize hoş geldin Youssef En-Nesyri Kulübümüz, Youssef En-Nesyri’nin transferi için kendisi ve kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile anlaşmaya vardı. Faslı golcü oyuncu kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Youssef En-Nesyri’ye ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe’mize hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Bugün saat 13.00’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yeni transferimiz Youssef En-Nesyri’nin imza töreni düzenlenecektir. İmza töreninde Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Sportif Direktörümüz Mario Branco bulunacaklardır.”

Fenerbahçe’den Son Dakika Transfer DuyurusuFenerbahçe’den Son Dakika Transfer DuyurusuSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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