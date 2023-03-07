Abdullah Avcı'dan istifa kararı

Trabzonspor‘da teknik direktör Abdullah Avcı “Hakkınız helal edin” diyerek istifasını açıkladı.

Abdullah Avcı'dan istifa kararı

Süper Lig’de ve Avrupa’da hedeflerinden kopan geçen yılın şampiyonu Trabzonspor’da, olağanüstü genel kurul kararı ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası sular durulmuyor.

Ağaoğlu’nun ardından Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden istifa etti. Avcı kararını “Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoş çakal deme vakti geldi” ifadeleriyle duyurdu.

Avcı’nın Twitter hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"KOŞULSUZ, BEKLENTİSİZ HOŞÇAKAL DEME VAKTİ"

“Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan’a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon’u ve Trabzonspor’u seviyorum. Hakkınızı helal edin.”

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