A Milli Takımın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi de belli oldu. Penaltı atışlarıyla Yunanistan'ı geçen Gürcistan F Grubunda rakibimiz oldu.

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A Milli Takımın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’te gruplardaki son rakibi belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan ile karşılaşan Gürcistan, penaltılarla galip gelerek adını EURO 2024’e yazdırdı.

Gürcistan, 45’inci dakikadan itibaren karşılaşmada 10 kişi ile mücadele ederken, maçın normal süresi ve uzatma devrelerinde gol olmadı.

Penaltı atışları sonucu Yunanistan’a karşı 4-2 üstünlük kuran Gürcistan adını Avrupa Şampiyonası’na yazdırarak Türkiye’nin rakibi oldu.

Türkiye’nin gruptaki diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya…

Avrupa Şampiyonası Grupları şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Etiketler
A Milli Takım Yunanistan Portekiz Türkiye
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