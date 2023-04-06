A Milli Takım, FIFA sıralamasında yükseldi

A Milli Futbol Takımı'n, FIFA'nın nisan ayı sıralamasındaki yeri belli oldu.

Son Güncelleme:
A Milli Takım, FIFA sıralamasında yükseldi

FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Bin 465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 43. sırada yer aldı.

ARJANTİN ZİRVEYE YERLEŞTİ

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 840 puanla zirveye yerleşirken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 838 puanla 2. sıraya yükseldi.

BREZİLYA, İKİ BASAMAK GERİLEDİ

Aralık ayı sıralamasında zirvede bulunan Brezilya, iki basamak gerileyerek bin 834 puanla 3. sıraya düştü. Belçika, bin 792 puanla 4. sıradaki, İngiltere ise bin 792 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 7., Galler 26., Ermenistan 97., Letonya da 132. sırada bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Okan Buruk’tan çok konuşulacak çıkış: “Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz” Okan Buruk’tan çok konuşulacak çıkış: “Özgürce konuşamıyoruz”
Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo... Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...
TRT1 resmen final kararı verdi.. Sevilen dizi ekrandan çekiliyor... TRT1 resmen final kararı verdi.. Sevilen dizi ekrandan çekiliyor...
Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları
Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış
Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir! Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir!