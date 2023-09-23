Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Olimpiyatlara gidiyoruz
Filenin Sultanları Japonya'yı elemelerde devirerek 6'da 6 zafer elde etti. Üst üste 21 zafer elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları bugün ev sahibi Japonya'yı elemelerde devirerek 21'inci zaferiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.
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