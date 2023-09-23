Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Olimpiyatlara gidiyoruz

Filenin Sultanları Japonya'yı elemelerde devirerek 6'da 6 zafer elde etti. Üst üste 21 zafer elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Olimpiyatlara gidiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları bugün ev sahibi Japonya'yı elemelerde devirerek 21'inci zaferiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

Etiketler
A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig'e düşen Eskişehirspor'un grup ve rakipleri belli oldu Eskişehirspor'un grup ve rakipleri belli oldu
Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli? Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli?
Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor
Formula 1'in Japonya ayağına Verstappen ilk sıradan başlayacak Formula 1'in Japonya ayağına Verstappen ilk sıradan başlayacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Erken emekli olabilirler! SGK Uzmanı duyurdu: Erken emekli olabilirler!
Uzmanından dolar/TL yorumu: Keşke haklı çıkmasaydım! Uzmanından dolar/TL yorumu
Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun! Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler
Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat! Meteoroloji uyardı!