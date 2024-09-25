664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Düzenleneceği Tarih Belli Oldu

Her yıl Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsünün programı belli oldu. 664'ün Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Son Güncelleme:
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Düzenleneceği Tarih Belli Oldu

Yağlı güreşin olimpiyatı" kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Akın, Kırkpınar'da gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başlanıldığını kaydetti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran Akın, "Şimdiden tüm güreşseverleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Çok Konuşulacak Yasa Dışı Bahis Sponsorluğu Açıklaması: 'TFF İsme veya Markaya İtiraz Etmedi' Dursun Özbek'ten Çok Konuşulacak İtiraf
Süper Lig'den 10 Kulüp, PFDK'ya Sevk Edildi Süper Lig'den 10 Kulüp, PFDK'ya Sevk Edildi
Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek