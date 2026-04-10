3 Büyüklerde Borç Yükü Rekor Kırdı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın borsaya açık şirketlerinin finansal tabloları, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında ciddi bir zarar ve borç yüküne işaret etti. Kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen raporlarına göre üç büyük kulüp toplamda 5 milyar 375 milyon lira zarar etti. Aynı dönemde toplam gelir yaklaşık 43,4 milyar lira olurken, giderler 48,8 milyar liraya yaklaştı.

En yüksek zarar 2 milyar 581 milyon lirayla Fenerbahçe’de görülürken, Galatasaray 1 milyar 624 milyon lira, Beşiktaş ise 1 milyar 170 milyon lira zarar açıkladı.

BORÇ YÜKÜ AĞIR

Finansal tablonun en dikkat çeken kısmıysa borç yükü oldu. 3 kulübün toplam borcu 71,5 milyar lirayı aşarken, Galatasaray 25,65 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp olarak öne çıktı. Fenerbahçe’nin borcu 23,9 milyar lira, Beşiktaş’ın borcuysa 22 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.