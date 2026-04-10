Fenerbahçe 3 Eksikle Kayseri'ye Gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekipler arasında yer alan Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklara devam eden iki ismin yanı sıra sürpriz bir isim daha kadroda yer almadı.

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda merakla bir isim bekleniyordu. Sakatlığı devam eden Asensio ve Edson Alvarez bu maçın kadrosunda yer almadı.

İSMAİL DE KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşayan ve hafta içi yalnızca bir idmanda takımla çalışabilen İsmail Yüksek de hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes
Mert Günok
Tarık Çetin
Mert Müldür
Nelson Semedo
Milan Škriniar
Jayden Oosterwolde
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Archie Brown

Levent Mercan
Mattéo Guendouzi
N'Golo Kanté
Fred Rodrigues
Oğuz Aydın
Anthony Musaba
Kerem Aktürkoğlu
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Sidiki Chérif"

Kaynak: DHA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Skriniar İstanbul'da Hayatının Şokunu Yaşadı Skriniar İstanbul'da Hayatının Şokunu Yaşadı
Trabzonspor'a Şampiyonluk Yarışında Büyük Şok: Onuachu Kadrodan Çıkartıldı Trabzonspor'a Onuachu'dan Kötü Haber
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın