Fenerbahçe 3 Eksikle Kayseri'ye Gidiyor

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda merakla bir isim bekleniyordu. Sakatlığı devam eden Asensio ve Edson Alvarez bu maçın kadrosunda yer almadı.

İSMAİL DE KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşayan ve hafta içi yalnızca bir idmanda takımla çalışabilen İsmail Yüksek de hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes

Mert Günok

Tarık Çetin

Mert Müldür

Nelson Semedo

Milan Škriniar

Jayden Oosterwolde

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Archie Brown

Levent Mercan

Mattéo Guendouzi

N'Golo Kanté

Fred Rodrigues

Oğuz Aydın

Anthony Musaba

Kerem Aktürkoğlu

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Sidiki Chérif"

Kaynak: DHA