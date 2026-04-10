Fenerbahçe 3 Eksikle Kayseri'ye Gidiyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekipler arasında yer alan Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklara devam eden iki ismin yanı sıra sürpriz bir isim daha kadroda yer almadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda merakla bir isim bekleniyordu. Sakatlığı devam eden Asensio ve Edson Alvarez bu maçın kadrosunda yer almadı.
İSMAİL DE KADRODA YOK
Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşayan ve hafta içi yalnızca bir idmanda takımla çalışabilen İsmail Yüksek de hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
"Ederson Moraes
Mert Günok
Tarık Çetin
Mert Müldür
Nelson Semedo
Milan Škriniar
Jayden Oosterwolde
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Archie Brown
Levent Mercan
Mattéo Guendouzi
N'Golo Kanté
Fred Rodrigues
Oğuz Aydın
Anthony Musaba
Kerem Aktürkoğlu
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Sidiki Chérif"
Kaynak: DHA