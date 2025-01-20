12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Düzenlenecek

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın heyecanı Antalya'da yaşanacak.

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12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Düzenlenecek

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 8-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyon, 8 Şubat'ta para poomsae ve para tekvando müsabakalarıyla başlayacak.

Avrupa şampiyonalarında uygulanan son teknoloji "Daedo GEN 3" sisteminin kullanılacağı turnuvada tekvando müsabakaları ise 9-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

G-2 seviyesine yükseltilen ve 20 puanlık turnuva haline getirilen organizasyon, 15-16 Şubat'taki poomsae müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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