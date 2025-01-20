Bornova 1877’de Ercan Kılıç Dönemi Sona Erdi

Bornova 1877, Teknik Direktör Ercan Kılıç’la yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 56 yaşındaki teknik adam 9 maçta 1.1 puan ortalaması tutturdu.

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Bornova 1877’de Ercan Kılıç Dönemi Sona Erdi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877’de flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi, 56 yaşındaki teknik adam Ercan Kılıç’la karşılıklı olarak anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bornova 1877’nin başında 9 lig maçına çıkarken; bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 9 maşta 10 puan toplayabilen Teknik Direktör Ercan Kılıç, maç başına 1.1 puan ortalamasını da tutturmuş oldu.

Kaynak: İHA

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